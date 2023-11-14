SPORTS توفر تغطية مباشرة لمباريات دوري أبطال أوروبا وأفريقيا للسيدات

كشفت beIN SPORTS عن تغطيتها لأقوى المواجهات في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات ونهائيات دوري أبطال أفريقيا للسيدات هذا الشهر، حيث يمكن للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاهدة أفضل لاعبات كرة القدم في العالم، مما يثبت مجدداً التزام الشبكة الرائدة في بث المنافسات الرياضية على مستوى المنطقة بدعم الرياضة النسائية.



وتنطلق بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات اليوم (14 نوفمبر) بمشاركة 16 فريقاً يتنافسون للتتويج باللقب القاري. وتستضيف مدينة بلباو في 26 مايو 2024 نهائي البطولة، التي تعتمد النظام المتبع في بطولة الرجال. وتبدأ رحلة فريق برشلونة، حامل اللقب والذي يضم اللاعبة إيتانا بونماتي، المتوجة بالكرة الذهبية الأسبوع الماضي، للحصول على لقبه الثالث في البطولة، على أرضه عندما يواجه فريق بنفيكا يوم الأربعاء الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة. وفي الموعد نفسه، يلتقي نادي ليون، حامل اللقب ثماني مرات، فريق سلافيا براغا على أرضه. وتبث الشبكة المباريات مباشرة على قناتي beIN SPORTS 1 و 2 beIN SPORTS مع تعليق باللغة العربية؛ وعلى قناتي beIN SPORTS 1 ENGLISH و beIN SPORTS 2 ENGLISHمع تعليق باللغة الإنجليزية.



وفي إطار الجولة الأولى من البطولة أيضاً، يستضيف فريق بايرن ميونيخ فريق روما مساء الأربعاء. كما يلتقي فريق أياكس على أرضه مع فريق باريس سان جيرمان يوم الخميس، بينما يستضيف فريق ريال مدريد فريق تشيلسي. وتنفرد beIN ببث جميع المباريات مباشرة.



وتشكل مبادرة beINSPIRED دليلاً على التزام الشبكة بالارتقاء بمستوى الرياضة النسائية عالمياً، حيث تبث beIN حالياً جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا للسيدات باللغة العربية على قناة beIN SPORTS المفتوحة وقناة beIN SPORTS 6، بالإضافة إلى بث مباريات مختارة على قناةbeIN SPORTS 2 ENGLISH مع تعليق باللغة الإنجليزية. وانطلق دوري أبطال أفريقيا للسيدات في 5 نوفمبر بمشاركة 8 فرق، بما فيها نادي أسفار المغربي، بطل النسخة الماضية من البطولة، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الفائز بأول نسخة من البطولة عام 2021.



وشهدت الجولة الأولى من البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار على مدى أسبوعين، تحقيق فريق أمبيم داركوا الغاني، الذي يشارك لأول مرة في البطولة، مفاجأة كبيرة بفوزه على أسفار بنتيجة 2-1. ويواصل فريق أسفار، بطل الدوري المحلي عشر مرات، سعيه لاستعادة مسيرة حصد الألقاب المتتالية بتغلبه على فريقي هوراكانيس من غينيا الاستوائية وإي سي ماندي من مالي، لا سيما بعد أن تمكن من رفد المنتخب الوطني المغربي بـ 7 لاعبات تألقن ضمن منافسات بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023TM، والتي تابعها عشاق الرياضة على شبكة قنوات beIN SPORTS.



ويواجه فريق أسفار المغربي، بعد أن حجز مكانه في مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء، فريق ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا في مباراةٍ حماسية مرتقبة. بينما تجمع مباراة نصف النهائي الأخرى، التي يستضيفها ملعب أمادو جون كوليبالي يوم 18 نوفمبر، فريقي أمبيم داركوا وسبورتينج الدار البيضاء.