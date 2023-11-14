الوزراء السعودي يؤكد سعي المملكة لمواصلة الجهود لوقف الحرب الشعواء في غزة

أكد مجلس الوزراء السعودي، سعي المملكة لمواصلة الجهود في تعزيز العمل المشترك وتنسيقه لوقف الحرب الشعواء في غزة، وفك الحصار عنها، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة، وإعادة التأكيد على مناصرة القضية الفلسطينية بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم /الثلاثاء/، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض، حيث شدّد المجلس على ما أكدته المملكة خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي من أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني المشترك في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر وتحديات أدت إلى تزايد موجات العنف والإرهاب والتطرف وانعدام الأمن وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ونوه المجلس بما توصلت إليه القمة السعودية الأفريقية التي عقدت بالرياض من نتائج إيجابية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة بين المملكة والدول الأفريقية لاسيما من خلال مشاريع وبرامج مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا، وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة والتمويلات المقدمة لمختلف القطاعات.

واستعرض المجلس مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العُماني الذي عقد في مسقط، مشيدًا بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين وما تشهده مسارات التعاون المشترك من تقدم وتطور مستمر في مختلف المجالات.

وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى الدور المتواصل للمملكة في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي وجهودها الرامية إلى صون حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية بالدول الأعضاء، ومن ذلك استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، والذي شهد الإعلان عن "وثيقة جدة"؛ لتكون مرجعية قانونية وتشريعية وفكرية تسهم في تحقيق التمكين للمرأة في المجتمعات الإسلامية.

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن إسرائيل جعلت من المدنيين أهدافًا وخلقت واقعًا بائسًا ينعكس في العدد الهائل من الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة.

وقال الصفدي - في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء : "الجميع في العالم يدرك الآلام التي لحقت بالمدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر، لكن هل هذا يبرر إلحاق 10 أضعاف هذا الألم بالمدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال وشيوخ وغيرهم؟".

وأضاف أنه مهما كانت الادعاءات الإسرائيلية، فإنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر موت الناس لمجرد عدم وجود دواء لعلاجهم.

وأشار إلى أن قتل 11 ألف فلسطيني على يد الجنود الإسرائيليين وحوالي 67% منهم نساء وأطفال. حُرم 2.3 مليون شخص في غزة من حقهم الأساسي في الغذاء والدواء والمياه والكهرباء.

وكشف الصفدي أن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي سيبدأن بإعداد ملفات لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية.

وقال الصفدي: "لا لقوة حفظ السلام العربية في غزة"، مؤكدًا أنه يتمثل النهج الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين الأبرياء.

أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس اليوم الثلاثاء أن نقل المرضى من مستشفى الشفاء، أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، أصبح "مهمة مستحيلة".

وقالت هاريس - في تصريحات للصحفيين من مقر المنظمة بجنيف أوردتها قناة (فرنسا 24) الإخبارية - إن "السبب وراء تصريحنا بأنه لا يمكن إجلاء الأشخاص أولا... لأن الأشخاص في المستشفيات ضعفاء ومرضى للغاية لذا نقلهم هو مهمة مستحيلة."

وأضافت المتحدثة أن ذلك سيكون بمثابة أن "نطلب من الأطباء والممرضين نقل أشخاص وهم يعملون أن ذلك سيقتلهم."

وتساءلت هاريس عن السبب وراء نقلهم من الأساس، موضحة أن المستشفيات لا يجب أن تتعرض للهجوم، "فالمستشفيات هي ملاذ آمن" وهذا ما تم الاتفاق عليه بموجب القانون الإنساني الدولي.

يشار إلى أن الطاقم الطبي والمرضي يعانون من تدهور الأوضاع داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب نقص الإمدادات والكهرباء والماء، وذلك مع وصول القوات الإسرائيلية إلى واحدة على الأقل من بوابات أكبر مستشفى في غزة، حيث تقول إسرائيل إن حماس تخفي مركزاً رئيسياً للعمليات، وهو ما تنفيه حماس.

ودفُنت جثامين 170 شهيدا بمقبرة جماعية، اليوم الثلاثاء، في ساحة مجمع "الشفاء" الطبي بمدينة غزة، لصعوبة دفنها منذ السبت الماضي، بسبب الحصار الذي فُرض عليه من جميع الجهات.

وأفادت مصادر طبية بأن مواطنين وطواقم طبية وإدارية تطوعوا لحفر قبر جماعي في ساحة المجمع، وتمكنوا من دفن 170 من جثامين الشهداء، الذين ارتقوا خلال حصار قوات الاحتلال وقصفها لمجمع الشفاء ومحيطه على مدار أربعة أيام.