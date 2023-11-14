جامعة القناة تسعى للاحترافية في تسويق برامج الدراسات العليا لجذب الطلاب الوافدين

في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة و حرص إدارة جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على تحسين الوضع التنافسي لها في التسويق لبرامج الدراسات العليا والبحوث.



اجتمع صباح اليوم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بأعضاء لجنة تسويق برامج الدراسات العليا، من أجل وضع تصور مقترح لتسويق هذه البرامج والنظر في المعوقات التي تواجه عملية التسويق.



مضيفا أن هذه اللجنة ستكون منوطة بوضع خطة لتسويق البرامج التعليمية المختلفة بمرحلة الدراسات العليا، وذلك بهدف جذب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة القناة.

مشيرا إلى أننا نسعى جاهدين للانتقال إلى مرحلة الاحترافية، لتسويق برامجنا لجذب مزيد من طلاب الدراسات العليا وعلى رأسهم الطلاب الوافدين.

مؤكدا أن جامعة القناة لديها القدرة والإمكانية على استيعاب ضعف الأعداد الموجودة بها الآن من طلاب الدراسات العليا وخاصة الطلاب الوافدين.

حيث أوضح نائب رئيس الجامعة أن الاجتماع ناقش كيفية التغلب على المعوقات التي تواجه تسويق برامج الدراسات العليا، و كيفية تنمية تنافسيتها بين الجامعات الأخرى.