الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لافيينا يتعادل مع حرس الحدود في دوري القسم الثاني

لافيينا وحرس الحدود
لافيينا وحرس الحدود

انتهت مباراة لافيينا أمام نظيره حرس الحدود بالتعادل بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جمعت الطرفين اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الأسيوطي سبورت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري القسم الثاني "دوري المحترفين" بالموسم الحالي 2023 – 2024.

لافيينا يتعادل مع حرس الحدود في دوري المحترفين

وسجل اهداف لافيينا في المباراة كل من أبو سنة واللاعب عسلية، بينما سجل هدف فريق حرس الحدود الاول في مواجهة اليوم اللاعب اسلام سمير.

بتلك النتيجة يكون نادي لافيينا قد تعادل للمرة الثالثة في الموسم الحالي عقب الفوز في 4 مواجهات وخسارة لقاء وحيد، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بالترتيب.

على الجانب الأخر نادي تعادل حرس الحدود للمرة الخامسة في الموسم الحالي ليستقر في المركز الرابع بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة، ويمتلك في رصيده 14 نقطة.

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