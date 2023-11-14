غداً..إعادة مُحاكمة مُتهم في "أحداث الوايلي"

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، غداً الأربعاء، إعادة محاكمة متهم بأحداث الوايلي، وستُخصص الجلسة للمرافعة.

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تعقدة الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وواجه المُتهمون في القضية عدد من الإتهامات منها " الإنضمام لجماعة ارهابية والإتلاف العمدي للمتلكات الخاصة والعامة و التجمهر وحيازة اسلحة والتعدي على المواطنين ".

وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمد.س بالسجن المُشدد 3 سنوات، وذلك لإدانته بحيازة المُخدرات للإتجار والتعاطي في القطامية.

وشمل الحكم أيضاً تغريم المُدان 10 آلاف جنيه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وبرأت المحكمة في الحُكم المُتهم الثاني أمين.ف من الاتهام المُسند إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.س وأمين.ف أن المُتهم الأول أحرز بقض الإتجار جوهري الهيروين والميثامفيتامين.

فيما أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين وجوهر المورفين وجوهر الحشيش.

وأسندت النيابة للمُتهم الثاني أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.