أستاذ علاقات دولية: ازدواجية المعايير بدأت منذ حرب أوكرانيا وانكشفت بفلسطين (فيديو)

قال أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، إن الكيان الغربي يتعامل بمكيالين حيث ذهبت الولايات المتحدة إلى العراق تحت ساتر أنها ستقوم بحمايتها والشعب العراق والسوري والفلسطيني وغيرهم وكل ذلك كاذب فهم يدعمون الاحتلال الإسرائيلي حيث الولاية الأمريكية تدعم إسرائيل بكل الأسلحة والإمكانيات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

حرب أوكرانيا

وأضاف “شعث” خلال مداخلة هاتفية عبر القناة “الأولى” اليوم الثلاثاء، أن ازدواجية المعايير ظهرت بالمرحلة الأولى عند حدوث حرب أوكرانيا حيث لاحظنا تعاطف الكيان الأوروبي تجاه الشعب الأوكراني في مواجهة روسيا وخرج الإعلام يقول 174 من يقتل ويذبح من أوكرانيا يشبها وبعض المسميات التي تؤكد على العنصرية في حين كانت توجد مجازر في سوريا وفلسطين واليمن والعراق لم يدنها أحد ويهاجم أي حكومة غربية قامت بقتل الشعوب العربية.

أكاذيب حكومة الاحتلال

ونوه إلى أن ازدواجية المعايير موجودة والذي فضح ذلك بالوقت الحالي هي أكاذيب حكومة الاحتلال بال 7 من أكتوبر والتسويق للعالم بأن هناك ذبح أطفال ومجازر ضد إسرائيل ورواية الصورة بشكل غير مسبوق بأن هناك إرهابيين وبدا العالم يدين ويهاجم وكل ذلك تحت مقولة دفاع إسرائيل عن نفسها حتى خرجت الصورة الحقيقة وإدانة الاحتلال.