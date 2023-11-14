ICT Misr وIoT Misr تشاركان في معرض Cairo ICT 23

تشارك "ICT Misr" المتخصصة في مجال تكامل النظم والمجال المصرفي، و"IoT Misr" المتخصصة في المدن الذكية وإنترنت الأشياء، في الدورة السابعة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقياCairo ICT”23، ورعاة لبنيته التحتية خلال انعقاده في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتستعرض شركة "ICT Misr"، حلولها المتكاملة التي سوف تمثل نقطة تحول في المجال والعمليات المصرفية والمالية والحكومية، وتقدم تجربة لا مثيل لها لكافة العملاء، بالتعاون والتكامل بين كل من Temenos T24 وSoftware AG وNintex، كما يستفيد من هذه الحلول المتكاملة بشكل رئيسي كافة القطاعات خصوصا المالية والمصرفية والحكومية، والتي تضمن أيضاً تزامن البيانات في الوقت الفعلي، وتمنع إدخال البيانات يدويًا بما يعزز التفاعل السلس بين الأنظمة.

وإدراكًا لأهمية الأمن السيبراني والامتثال للضوابط في القطاع المصرفي، يقدم كل من Temenos T24 وSoftware AG ميزات أمان رائعة تدعم الامتثال، كما يلتزم هذا الحل المتكامل بلوائح خصوصية البيانات الصارمة، بما في ذلك PCI DSS وAML، ويلتزم أيضًا باللوائح المصرفية الخاصة بالقطاع، ومن خلال إعطاء الأولوية للأمن والامتثال تضمن شركة ICT Misr حماية بيانات العملاء واستيفاء المعايير التنظيمية.

ومن خلال هذا الحل المتكامل الرائد، تقدم الشركة امكانات حل Temenos T24 الاستثنائية، مما يدعم منهج الشركة المبتكر. من خلال دمج حل T24 مع الأنظمة الأخرى الهامة، مثل إدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المستندات، باستخدام منصة التكامل الاستثنائية المقدمة من شركة Software AG، تقدم شركة ICT Misr حلًا استثنائيًا جديدًا يدعم الكفاءة والترابط.

وقال المهندس محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة ICT Misr، إن الحلول الجديدة المتكاملة حظيت فعلياً باهتمام كبير من القطاع المصرفي، وقد أشاد خبراء المجال والمحللون بهذه الحلول وقدراتها على الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الابتكار، حيث تضع هذه الحلول المتكاملة معيارًا جديدًا للعمليات المصرفية، بما يؤكد على الدور الرائد للشركة في عمليات الابتكار.

وأعرب المفتي عن تقديره الكبير لأهمية وضرورة التواصل المباشر مع السادة المسئولين والشركات والحكومات والعملاء والزوار من كافة القطاعات خلال المشاركة في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT”23، بما يفتح المجال نحو المزيد من التفاعل للكشف عن أحدث مستجدات وحلول كل من شركة ICT Misr، وشركة IoT Misr.

ومن جانبها تستعرض شركة "IoT Misr"، عدداً من الحلول المبتكرة لتمكين المدن والبيئات الذكية باستخدام حلول Software AG ومنصات إنترنت الأشياء، حيث تمكين المدن والبيئات من تعزيز استخدام الموارد وتقليل النفايات وتعزيز الاستدامة الشاملة اعتمادا ًعلى تقنيات Software AG، والإدارة الذكية لحركة المرور وأنظمة الإضاءة الذكية لتقليل استهلاك الطاقة والازدحام المروري وانبعاثات الكربون.

وتشمل خبرات شركة IoT Misr مختلف القطاعات الصناعية، حيث تتمكن من دمج الآلات والمعدات وأنظمة الإنتاج، كما تعمل على المراقبة في الوقت الفعلي والصيانة الاستباقية وإدارة الأصول عن بُعد لتعزيز قدرات الصناعات على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الأعطال وتبسيط العمليات، وتتيح أيضاً سبل مراقبة المعايير البيئية في الوقت الفعلي مثل جودة الهواء وجودة المياه وجودة التربة.

وقال المهندس عمرو نور رئيس مجلس إدارة IoT Misr، إن الشركة تعمل جاهدة على تسخير إمكانات التقنيات المتطورة لتحويل المدن والبيئات المختلفة إلى أنظمة بيئية ذكية مترابطة، وذلك عبر الاستفادة من حلول Software AG ومنصات إنترنت الأشياء الأخرى، وقد نجحت IoT Misr في تعزيز الاستدامة وتوفير الطاقة وتقليص التكلفة.

وأضاف أن شركة IoT Misr تعتز بمشاركتها في الدورة السابعة والعشرين لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT”23، وذلك للتواصل المباشر مع كافة أطراف المنظومة من مسئولين وقيادات ومؤسسات وعملاء وزوار من مختلف الفئات، للتعريف بقدرات IoT Misr الاستثنائية ومساهماتها في بناء مدن وبيئات ذكية وخضراء ذات كفاءة عالية.