خبير العلاقات الدولية: المنطقة لا تتحمل الدخول في حروب إقليمية واسعة (فيديو)

قال الدكتور سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ قطاع غزة يشهد مشاهد إنسانية غير مسبوقة في التاريخ، لافتًا إلى أن بعض الحكومات الأوروبية تغذي الصراع، مثل بريطانيا وألمانيا وتعتبر أن وقف إطلاق النار لن يكون مطروحا في الوقت الراهن رغم الضغوط الداخلية.

الإدارة الأمريكية

وأضاف خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الحرب لم تعد قاصرة على دولة الاحتلال وقطاع غزة، لأن هناك تيار تصعيدي يغذي هذا الصراع، مثل الحكومة الإسرائيلية التي من صالحها إذكاء هذه الحالة لاعتبارات سياسية داخلية وعديدة، والإدارة الأمريكية متلبسة الموقف، فمن ناحية تقول إنها مع الهدن الإنسانية، وأحيانا تعلن تأييدها للموقف الإسرائيلي تحت مزاعم الدفاع عن نفسها، مشددًا على أن منطقة الشرق الاوسط لا تتحمل حروبا إقليمية واسعة.

وتابع خبير العلاقات الدولية: “بعض الاطراف في الشرق الأوسط تغذي الصراع مثل الميليشيات، وهذا التيار التصعيدي يقود المناطقة إلى الهاوية، وكل المؤشرات تقول بأنه يدفع باتجاه توسيع الحرب لتكون في المنطقة كلها وليس غزة فقط”.

حزب الله

وأكد، أن حزب الله يحاول الزعم أنه يدعم المقاومة في غزة، ولكن له حسابات برجماتية في الوقت ذاته، فإذا دخل في معركة لن تكون مع إسرائيل، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية، فالقوة العسكرية الأمريكية الموجودة بالمنطقة تستهدف التعامل مع أي قوى تشتبك مع إسرائيل، ومن ثم، فإن حزب الله لن يتخذ أي قرار استراتيجي دون التنسيق مع بعض الأطراف الإقليمي.

وأكد خبير العلاقات الدولية، أن الامور قد تخرج عن السيطرة، وإذا انفجرت الأمن في الجبهة الشمالية سيدفع لبنان الثمن، لأن أوضاعه الاقتصادية منهارة ولا يتحمل ازمة جديدة أو حربا جديدة أو معركة جديدة.

