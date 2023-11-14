الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

خدمات طبية بالعيادات الخارجية لــ 229 ألف حالة بالمنيا

الخدمات الطبية
الخدمات الطبية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لــ 229 ألف بالعيادات الخارجية ، وأقسام الإستقبال بالمستشفيات على مدار شهر أكتوبر الماضي، وذلك ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة .

 

والتي نظمتها مديرية الصحة على مستوى مراكز وقرى محافظة المنيا ، من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات ، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى ، والمناطق الأكثر احتياجاً، ، من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا جهود إدارة الطب العلاجي خلال أكتوبر الماضي .

 

حيث تم تقديم خدمات طبية وعلاجية ، لحوالي 229 ألف حالة ، منها 177 ألف و47 حالة بالعيادات الخارجية  ، و51 ألف و692 حالة بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات ، مشيرا ، إلى إجراء 6620 عملية جراحية ، و569 حالة ولادة ، وخدمات غسيل كلوى لـ 1058 مريضا ، بإجمالي 12600 جلسة غسيل كلوى ، وخدمات علاج طبيعي لـ 2021 مريضا ، بإجمالي 6994 جلسة .

 

 بالإضافة ، إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 16263 حالة وأشعة تلفزيونية ، لحوالي 4480 حالة ، وأشعة مقطعية لـ 2013 حالة ، وإجراء 41604 تحليلا ، ورسم قلب لـ 3480 حالة ، و 6 حالات مناظير 30 دوبلر ، و 403 ايكو، و 61 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات ، لـ 52 ألف حالة وتقديم خدمات عناية مركزة ، لـ 790 مريضا ، وحضانات لـ 631 طفلا ، بإجمالي 3330 يوم علاج.

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