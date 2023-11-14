خدمات طبية بالعيادات الخارجية لــ 229 ألف حالة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لــ 229 ألف بالعيادات الخارجية ، وأقسام الإستقبال بالمستشفيات على مدار شهر أكتوبر الماضي، وذلك ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة .

والتي نظمتها مديرية الصحة على مستوى مراكز وقرى محافظة المنيا ، من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات ، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى ، والمناطق الأكثر احتياجاً، ، من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا جهود إدارة الطب العلاجي خلال أكتوبر الماضي .

حيث تم تقديم خدمات طبية وعلاجية ، لحوالي 229 ألف حالة ، منها 177 ألف و47 حالة بالعيادات الخارجية ، و51 ألف و692 حالة بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات ، مشيرا ، إلى إجراء 6620 عملية جراحية ، و569 حالة ولادة ، وخدمات غسيل كلوى لـ 1058 مريضا ، بإجمالي 12600 جلسة غسيل كلوى ، وخدمات علاج طبيعي لـ 2021 مريضا ، بإجمالي 6994 جلسة .

بالإضافة ، إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 16263 حالة وأشعة تلفزيونية ، لحوالي 4480 حالة ، وأشعة مقطعية لـ 2013 حالة ، وإجراء 41604 تحليلا ، ورسم قلب لـ 3480 حالة ، و 6 حالات مناظير 30 دوبلر ، و 403 ايكو، و 61 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات ، لـ 52 ألف حالة وتقديم خدمات عناية مركزة ، لـ 790 مريضا ، وحضانات لـ 631 طفلا ، بإجمالي 3330 يوم علاج.