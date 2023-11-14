"معايير اختيار المرشح فى الانتخابات الرئاسية" حوار مفتوح بمركز النيل بأسيوط

نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة حول "معايير اختيار المرشح للانتخابات الرئاسية" بقاعة المركز وذلك ضمن فعاليات الحملة الاعلامية القومية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات حول الاستحقاقات الانتخابية تحت شعار "صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك" برعاية الدكتورضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

استهدف اللقاء إلقاء الضوء على أهم معايير اختيار المرشح للانتخابات الرئاسية وأهمية تفعيل مشاركة المواطنين فى الاستحقاقات الانتخابية.

افتتح اللقاء سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط ومحسن محمد جمال-مدير عام الإدارة العامة لاعلام وسط الصعيد ، وتحدثت سحر عن الحملة الاعلامية ومضمونها واهدافها وأهم رسائلها والفئات المستهدفة كما تناول محسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لاعلام وسط الصعيد أهم محاور الحملة ونطاقها الجغرافى ودور الهيئة العامة للاستعلامات فى نشر الوعى السياسى من خلال العمل بنظام الموجة الاعلامية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية الفعالة فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

حاضر فى الندوة الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الظاهر أستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط مؤكدا على التعريف بأهم معايير اختيار المرشح للانتخابات الرئاسية ومنها أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، ألا يقل سنه عن أربعين سنة،تزكية المرشح من ٢٠ نائب أو ٢٥ ألف مواطن أدى الخدمة العسكرية،حاصلا على مؤهل عال ، ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ويتمتع السلامة الذهنية والجسدية مضيفاً أن أهم الصفات التى يجب أن تتوافر فى المرشح للانتخابات الرئاسية هى أن يكون قوى،أمين،حفيظ وعليم وذلك للقيام بمهام المنصب ودوره نحو الشعب كما ينبغى.

وفي نهاية اللقاء ؛ تم طرح الحوار للنقاش والأسئلة مع الحضور للرد على التساؤلات والاستفسارات مباشرة.

وقد شارك فى اللقاء لفيف من ممثلى طلبة وطالبات الكليات المختلفة وبعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط ووسائل الإعلام المحلى بالمحافظة.