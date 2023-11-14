إزالة 86 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع مراكز المحافظة .

وذلك فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ، ومصدرا أساسيا لإنتاج الغذاء ، حيث استعرض محافظ المنيا جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ، في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ، (بنى مزار- مغاغة – المنيا )، من إزالة 30 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها ، 20 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بقرى، ( الحسينية - -أبو جرج – بنى على – شلقام – القيس )، وحى شرق مدينة بنى مزار، إلى جانب إزالة 4 حالات تعدِِ بحي غرب مركز ومدينة المنيا ، وفى مركز مغاغة تم إزالة 6 حالات تعدِِ بقرى ، ( ميانه – صنبدى – شارونة ).

وفى مراكز (مطاي- العدوة- سمالوط)، أزالت الوحدات المحلية 56 حالة تعدِِ منها ، 30 حالة تعدِِ على أراض زراعية وبناء مخالف بقريتي ، (بنى عامر – البهجور ) بمركز العدوة ، وإزالة 20 حالة تعدِِ في المهد ، و متغير مكاني بقرى مركز سمالوط ، وفى مركز مطاي تم إزالة 6 حالات تعدِِ بقريتي ،(أبوان – حلوة) ، وحى غرب المدينة ، وتم التعامل الفوري والإزالة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.