حقيقة تأجيل ديربي الرياض بين مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

انتشر في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بتأجيل مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض، المقرر لها ضمن منافسات الجولة 15 من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023 – 2024.

حقيقة تأجيل مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

كان من المقرر ان تقام مباراة الهلال والنصر في الديربي المرتقب في الاول من شهر ديسمبر المقبل من العام الجاري، لينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة، لتقام يوم السبت الموافق 2 ديسمبر.

نفت مصادر سعودية اليوم الانباء التتي تتردد حول تأجيل مباراة الهلال والنصر في الجولة 15 من دوري روشن، بتأكيد أن المباراة ستقام في موعدها المحدد.

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر يوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر بالعام الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي ستكون أمام فريق الحزم يوم السبت 25 نوفمبر، على ان تكون مواجهة النصر ضد الاخدود في يوم الجمعة 24 من نفس الشهر.