الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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برامج فنية وإبداعية تحت شعار "الفنون التراثية" بالمنيا

الأنشطة الرياضية
الأنشطة الرياضية

استمرت  فعاليات البرنامج القومى للفنون التراثية بالمنيا ، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة" الإدارة المركزية لتنمية النشء " بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة " إدارة تنمية النشء " خلال الفترة من ١ / ١١  إلى ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

 

بمشاركة طلائع مركزى شباب ( دماريس/ البرجاية  ) ، المرحلة السنية من ١٣ لــ  ١٧ سنه ، لعدد ( ٢٠٠  ) طليع وطليعة ، يهدف المشروع إلى تنمية الجانب الفنى والإبداع لدى أبناءنا الطلائع ، صقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية ، تنفيذ ورش عمل فنية وتعليمية وابداعية فى مجالات ( الجلود والإكسسوارات) ، تدعيم قيم الولاء والإنتماء لدى أبناءنا الطلائع ، من خلال انتاج جدارية تمثل تاريخ الرياضة على مر العصور واهم اللعبات الفرعونية والشعبية ، والتى تشتهر بها مصر العظيمة داخل اوخارج مركز الشباب بايديهم  .

 

وقد تم تنفيذ ورش عمل تفاعلية ، من خلال أحد الأساتذة المتخصصين فى المجال الرياضى ، عن تاريخ الرياضة قديما وحديثا ، وأهمية الرياضة فى حياة الشعوب ، ومن خلال هذه الورش يتم تنفيذ وتصميم جدارية ترشدنا بأهم انواع الألعاب الرياضة قديما وحديثا ، وسيتم تنفيذ الجدارية بمركز شباب دماريس ، بمشاركة طلائع الشعب التخصصية ،  هذا ويتضمن البرنامج تنفيذ ورشتين فنيتين فى مجال ( الجلود / الاكسسوارات ) .

 

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام مديرية  الشباب والرياضة ، اشراف الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة عبير حسان.

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