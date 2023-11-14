برامج فنية وإبداعية تحت شعار "الفنون التراثية" بالمنيا

استمرت فعاليات البرنامج القومى للفنون التراثية بالمنيا ، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة" الإدارة المركزية لتنمية النشء " بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة " إدارة تنمية النشء " خلال الفترة من ١ / ١١ إلى ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

بمشاركة طلائع مركزى شباب ( دماريس/ البرجاية ) ، المرحلة السنية من ١٣ لــ ١٧ سنه ، لعدد ( ٢٠٠ ) طليع وطليعة ، يهدف المشروع إلى تنمية الجانب الفنى والإبداع لدى أبناءنا الطلائع ، صقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية ، تنفيذ ورش عمل فنية وتعليمية وابداعية فى مجالات ( الجلود والإكسسوارات) ، تدعيم قيم الولاء والإنتماء لدى أبناءنا الطلائع ، من خلال انتاج جدارية تمثل تاريخ الرياضة على مر العصور واهم اللعبات الفرعونية والشعبية ، والتى تشتهر بها مصر العظيمة داخل اوخارج مركز الشباب بايديهم .

وقد تم تنفيذ ورش عمل تفاعلية ، من خلال أحد الأساتذة المتخصصين فى المجال الرياضى ، عن تاريخ الرياضة قديما وحديثا ، وأهمية الرياضة فى حياة الشعوب ، ومن خلال هذه الورش يتم تنفيذ وتصميم جدارية ترشدنا بأهم انواع الألعاب الرياضة قديما وحديثا ، وسيتم تنفيذ الجدارية بمركز شباب دماريس ، بمشاركة طلائع الشعب التخصصية ، هذا ويتضمن البرنامج تنفيذ ورشتين فنيتين فى مجال ( الجلود / الاكسسوارات ) .

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، اشراف الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة عبير حسان.