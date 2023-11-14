فرنسا ترسل وزير دفاعها في جولة إلى الشرق الأوسط

أرسلت فرنسا، وزير دفاعها سيباستيان ليكورنو في جولة بالشرق الأوسط تشمل أول زيارة لإسرائيل منذ عام 2000، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” منذ قليل.

إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا

وكانت العاصمة الفرنسية باريس، قد استضافت مؤتمرًا دوليًا بشأن المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين بقطاع غزة، وذلك بمبادرة من إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.

وتناول الوضع الإنساني الحرج بغزة وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن المؤتمر يهدف إلى تناول الوضع الإنساني الحرج الذي يواجهه السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة الذين تضرروا كثيرًا جراء القصف والافتقار للتيار الكهربائي والوقود والمياه والإمدادات الطبيّة.

الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة

وأكدت الخارجية الفرنسية، أن المؤتمر حشد جهود الجهات الفاعلة الأساسية التي تضطلع بتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة والعازمة على العمل من أجل السكان المدنيين الفلسطينيين.

وتشمل هذه الجهات الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في قطاع غزة.