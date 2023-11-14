زينة مكي تكشف عن تفاصيل معاناتها بكسر ظهرها (تفاصيل)

كشفت الفنانة اللبنانية زينة مكي عن معاناتها بسبب آلام ظهرها التى تسببت في انحناء العمود الفقري، وبعدها كسر الشرائح والمسامير التي لجأت لها لتثبيته وذلك بنشر صورة ظهرها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وعلقت على الصور، قائلة: "في اليوم الأول من شهر اكتوبر ٢٠٢٣، قُمت بإخراج فيلم قصير .. كنتُ أريد أن أهديه الى الأشخاص الذين يتألّمون بصمت ".

وتابعت: " الذين يعانون من أوجاع و حالات صحية، كان بدّي أعطي شويّة أمل للكثير من الناس "عشان هيك بحب شغلي".

وأضافت: "لأنني قادرة على التعبير من خلال الكتابة و التصوير و الرقص حتى، كنتُ أريد أن أهديه تحديداً الى الذين يعانون من انحناء في العمود الفقري أو اضطرو (مثلي) الى تثبيت عمودهم الفقري بأسياخ و براغٍ من حديد".

وقالت : "ثم انكسر قلبي في السابع من اكتوبر.. و ضَل عم ينكسر حتى اليوم، شعرتُ بسخافة حالتي و وجعي أمام ما يحصل، أمام المجازر و الموت و الأشلاء" .

واختتمت :"فتوقّفت عن نشر فيلمي، كان من المُفترض أن أنشره في الخامس عشر من شهر اكتوبر، و شاءت الصدف أن أكون في هذا اليوم متواجدة في دبي، عم صّور حملة توعوية، عن الصحة، المهم.. فيلمي اسمه "انحنى دون أن ينكسر"في الخامس عشر من أكتوبر، اكتشفت أن ظهري الحديديّ مكسور".

وتفاعل متابعيها مع المنشور التي شاركتهم إياها وجاءت أبرز التعليقات مؤيده لها: " الله يشفيكي ويعافيكي انتي وبنتي، Iron woman بطلة من بلادي زينة مليانة حب و حياة و فرح، هيك بتعلمنا نكون. قد ما كان وجعنا كبير، نحن أكبر منو، انا مرقت بنفس الاشي وبحمد رببي ان صرت احسن بكتير والله يشفي الجميع وفعلا مش سهلة".

زينة مكي

زينة مكي (4 أبريل 1990-) ممثلة ومخرجة لبنانية.

سيرتها الفنية

ولدت في الكويت، ثم عادت إلى لبنان عند بلوغها 18،ودرست كتابة السيناريو والإخراج في "جامعة سيدة اللويزة".

ولديها أدوار تمثيلية في أكثر من 10 أفلام قصيرة، ودور بطولة في فيلم طويل بعنوان حبة لولو فازت بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في "مهرجان موناكو" 2012 عن فيلم "انحنى دون أن ينكسر".

كما أنها أدت دور البطولة في مسلسل درب الياسمين إلى جانب الممثل باسم مغنية، والذي عُرض في رمضان 2015، لعبت دور يمنى، في مسلسل ما فيي 2019.