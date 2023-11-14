وزيرة الهجرة: الدولة تواجه تحديات تتطلب توحيد الصفوف للمرور من هذه المرحلة

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات، والتي تتطلب توحيد الصفوف بين المصريين والتكاتف سويا للمرور من هذه المرحلة.

وتابعت الوزيرة قائلة: "إننا مقبلين على الانتخابات الرئاسية 2024، ومن المهم التأكيد خلال هذه الفترة على أهمية مشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق"، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والحكومة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وإنما تعمل الحكومة على توفير اللوجستيات الخاصة بالعملية الانتخابية، وكذلك وزارة الهجرة تتابع مع الجاليات المصرية بالخارج آرائهم وأفكارهم للتعرف على التحديات التي تواجههم، ومن ثم يتم التغلب عليها وتذليلها لتشجيعهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

ولفتت السفيرة سها جندي إلى أنه تم إطلاق حملة "شارك بصوتك" لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل الانتخابات الرئاسية 2023/2024، وتم عقد أول لقاء مع أقطاب الجاليات المصرية في 6 دول خليجية، كما تم عقد لقاء مع رموز الجالية المصرية في أمريكا وكندا للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

اتحاد شباب المصريين بالخارج



وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب سيد سمير، عضو مجلس النواب نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من الشباب.

جاء ذلك بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، والمستشار نمير نجم، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، والأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي وشئون الجاليات.