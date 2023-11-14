الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إخلاء سبيل البولندي المتهم بالتعدي على فتاتين بسيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

اخلت النيابة العامة بنوبيع، صراح أحد الأشخاص "حامل الجنسية البولندية" لتعدية لفظًا على فتاتين والتطاول عليهما بمحافظة جنوب سيناء.

 

جاء ذلك في إطار تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" يقوم بالتطاول لفظياً على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، والإدعاء بأن المذكور إسرائيلى الجنسية.

 

وبالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يدعى "اندروا" بولندي الجنسية، وليس إسرائيلى الجنسية ، وقيام الفتاتين بالتقدم ببلاغ للجهات الأمنية لقيامه بالتطاول عليهن. 

 

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه أمس، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد متعلقة

كشف ملابسات اصطدام سيارة مطموسة اللوحات بشخص في الجيزة

كشف ملابسات واقعة العثور على جثمان طالب بكفر الشيخ

كشف ملابسات واقعة مصرع مزارع بأسيوط

كشف ملابسات مقطع فيديو تضمن قيام 3 أشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية

كشف ملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على آخر بالقليوبية

الجريدة الورقية