إخلاء سبيل البولندي المتهم بالتعدي على فتاتين بسيناء

اخلت النيابة العامة بنوبيع، صراح أحد الأشخاص "حامل الجنسية البولندية" لتعدية لفظًا على فتاتين والتطاول عليهما بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك في إطار تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" يقوم بالتطاول لفظياً على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، والإدعاء بأن المذكور إسرائيلى الجنسية.

وبالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يدعى "اندروا" بولندي الجنسية، وليس إسرائيلى الجنسية ، وقيام الفتاتين بالتقدم ببلاغ للجهات الأمنية لقيامه بالتطاول عليهن.

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه أمس، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.