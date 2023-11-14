الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ الاتحاد المصري للسلاح على صداره محمد حمزة للتصنيف الأوليمبي لسلاح الشيش

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح، بعد تصدر محمد حمزة لاعب منتخبنا الوطني، التنصيف الأوليمبي لسلاح الشيش رجا، بعد انتهاء كأس العالم لسلاح الشيش الذي أقيم بتركيا الأسبوع الماضي.


واحتل حمزة صدارة التصنيف بعد تحقيقه المركز الخامس في البطولة مما أضاف له 14 نقطة في التصنيف الأوليمبي والعالمي.


وقال وزير الشباب والرياضة: «بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية.

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