تكتل محامين مصري عربي لمحاكمة نتنياهو دولياً كمجرم حرب

بدأ تكتل محامين مصري عربي، في اتخاذ اجراءات لمحاكمة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، دولياً كمجرم حرب.

ووجه فهمى بهجت المحام، نداء إلى كافة المحامين بمصر والوطن العربي للإنضمام إليه في إقامة دعوى قضائية لمقاضاة الكيان الصهيوني دولياً، ومحاكمة قادة إسرائيل على ما ارتكبته قوات الاحتلال من جرائم إبادة في حق الشعب الفلسطيني وأطفاله.

وأعرب مئات المحامين من بينهم اساتذة قانون، عن موافقتهم على الانضمام للدعوى، وبدأوا في وضع الخطوط العريضة لمذكرة الدعوى ودعمها بالوثائق والأدلة التى تثبت ارتكاب الكيان الصهيونى لجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وطالب المحامون فهمي بهجت، بالقيام بدور المنسق العام لهذه الحملة الدولية التي تستهدف محاكمة مجرمي الكيان الصهيونى.