مدرب منتخب مصر السابق ينتقد زيزو وعلى جبر

أكد علاء نبيل نجم كرة القدم المصرية السابق ومدرب عام منتخب مصر الأسبق أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية الوقت الحالي، ولكن لابد من وجود دور مهم له داخل تشكيل المنتخب، وذلك على عاتق روي فيتوريا.

وقال علاء نبيل فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لابد على فيتوريا الدفع بـ أحمد سيد زيزو فى مركز بوسط الملعب يستطيع أن يظهر بصورة مميزة وتظهر جميع الإمكانيات التى يمتلكها اللاعب، ولكن فى بعض الأحيان أري أن زيزو يختفي فى الملعب بسبب وجود محمد صلاح.

وأضاف:" أري أيضًا أن علي جبر رغم اقتناع روي فيتوريا به إلا أنه ليس اللاعب الأنسب للتواجد فى دفاع منتخب مصر، أنا مش مقتنع به.

ويرغب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، في الظهور بصورة مميزة وأن يستطيع تحقيق الـ 6 نقاط مع الفراعنة أمام جيبوتي وسيراليون، من أجل تصدر المجموعة المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تضم كل من بوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو.

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لبدء غمار منافسات تصفيات افريقيا المؤهلة الى كأس العالم 2026 عندما يواجه نظيره الجيبوتي يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، إلى جانب بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وتقام مباراة مصر وجيبوتي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس، وسيكون أيمن الكاشف هو المعلق الذي سيتولى مهمة التعليق على مباراة منتخب مصر وجيبوتي.

قائمة منتخب مصر

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، أمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي، مصطفى فتحي، حسين الشحات.

الهجوم: مصطفى محمد ، عمر مرموش، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.