وكيل الصحة يترأس لجنة لتفقد مستشفي قنا العام

ترأس الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الثلاثاء، لجنة مكبرة لفحص العمل بمستشفي قنا العام، وذلك بحضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية.

وذلك إستكمالاً لمنهجية المتابعة البناءة لمنظومة القطاع الصحي والتي تتبناها فرق الإشراف والمتابعة بمديرية الصحة بهدف تقييم سير العمل والوقوف بصورة صحيحة علي المعوقات وطرح خطط الإصلاح والتطوير حيث تفقد الدكتور بدران الأقسام المختلفة بالمستشفي لمتابعة سير العمل والتأكد من إنضباط الفرق الطبية في تقديم الخدمات الطبية المناسبة.

وإستمرت جولة بدران لتفقد العناية المركزة ووحدة عائشة المرزوق للمناظير بالمستشفى.

حيث تابع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين مشدداً علي ضرورة بذل أقصي جهد في سبيل تقديم الرعاية اللازمة للمرضي المترددين علي المستشفي وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ.