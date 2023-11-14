أصابة 14 شخصا فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص

أصيب 14 شخصا بكسور وجروح مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص وسرفيس بمركز المحمودية بالبحيرة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 14 شخصا بكسور وجروح مختلفة إثر تصادم سيارتى ميكروباص وسرفيس بطريق المحمودية - أبو هواش، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحمودية المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.