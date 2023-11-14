نائب محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا لمتابعة خطة صيانة ورفع كفاءة المعدات والسيارات

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا بحضور السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد؛ للوقوف على آخر التطورات بشأن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لكافة المعدات والسيارات على مستوى المراكز والوحدات المحلية بالمحافظة، للاطمئنان على جاهزيتها في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد لاصطفاف كافة المعدات والسيارات ومراجعة حالتها الفنية، قبل نهاية مهلة رئيس الجمهورية والمحددة بشهرين.

وأوضح نائب محافظ الإسماعيلية، أنه تم المرور من قِبَل اللجان الفنية ومسئول الحملة الميكانيكية بالمحافظة على جميع المعدات بالمراكز والوحدات المحلية وحصر المعدات العاملة والمعطلة بكشوف مدققة توضح الحالة الفنية، وتم عرض تقرير تفصيلي على المحافظ للموافقة على أعمال الصيانة اللازمة.

حيث وجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح لأي سيارة أو معدة معطلة، للحفاظ على قوة الوحدات المحلية من المعدات والسيارات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى.

وكان محافظ الإسماعيلية قد شدَّد على سرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لسرعة التعامل مع الطوارئ والأزمات وإدارتها بالشكل الأمثل للسيطرة عليها والحد من تداعياتها حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

جاء ذلك بحضور السادة رؤساء المراكز والمدن، مدير عام الشئون المالية والإدارية، مديري الحسابات العامة والخاصة، مدير عام الشئون القانونية، مدير عام التخطيط والمتابعة، مدير الحملة الميكانيكية، وممثل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.