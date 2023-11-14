ندوة تعريفية لتنفيذ 1500 مشروع بمنح لا ترد بالمنيا

التمكين الاقتصادي..

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، بالتعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم ، ندوة تعريفية لبدء تنفيذ 1500 مشروع بمنح لا ترد.

وذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة المصرية ، وجاء ذلك بحضور عامر طه رئيس مركز ديرمواس، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا ، وإيمان صلاح منسق المحافظة ممثل من البنك الدولي ، ومدير مؤسسة المصري للتنمية والتعليم ، ومدير مشروع نقدر.

أوضح رئيس المركز، أن الندوة تضمنت التعريف بأهداف المشروع ، حيث يسعى إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها ، من خلال التنمية الشاملة والمستدامة للقطاع الخاص ، وتحسين بيئة الأعمال التجارية ، وترويج ثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية ، في قطاعات مختلفة منها الأعمال التجارية الزراعية والتكنولوجيا ، للمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة للمرأة في تلك القطاعات ، وكذلك دعم وتحسين أداء المجموعات الإنتاجية ، بضم المزيد من العمالة النسائية ، و إتاحة الخدمات المالية وغير المالية ، لرائدات الأعمال وفقا لإحتياجاتهن .