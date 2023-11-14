الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

التمكين الاقتصادي..

ندوة تعريفية لتنفيذ 1500 مشروع بمنح لا ترد بالمنيا

الندوات التعريفية
الندوات التعريفية

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، بالتعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم ، ندوة تعريفية لبدء تنفيذ 1500 مشروع بمنح لا ترد.

 

وذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة المصرية ، وجاء ذلك بحضور عامر طه رئيس مركز ديرمواس، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا ، وإيمان صلاح منسق المحافظة ممثل من البنك الدولي ، ومدير مؤسسة المصري للتنمية والتعليم ، ومدير مشروع نقدر.

 

أوضح رئيس المركز، أن الندوة تضمنت التعريف بأهداف المشروع ، حيث يسعى إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها ،  من خلال التنمية الشاملة والمستدامة للقطاع الخاص ، وتحسين بيئة الأعمال التجارية ، وترويج ثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية ، في قطاعات مختلفة منها الأعمال التجارية الزراعية والتكنولوجيا ، للمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة للمرأة في  تلك  القطاعات ، وكذلك دعم وتحسين أداء المجموعات الإنتاجية ، بضم المزيد من العمالة النسائية ، و إتاحة الخدمات المالية وغير المالية ، لرائدات الأعمال وفقا لإحتياجاتهن .

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