إزالة ورفع 70 حالة إشغال للطريق العام بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية ، والميادين العامة لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام.

وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، حملات تفتيشية بشوارع المدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير70 محضر إشغال للطريق العام بـ"قرية صندفا" ، بالإضافة ، إلى قيام حي شرق ، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والإزالات برفع الإشغالات والباعة الجائلين ، أعلى كوبري هيلتون لتيسير حركة السير، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات ، والتحفظ على الأدوات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.