مقارنه بين تحميل واتساب عمر وبين واتس اب الذهبي 2024

تحميل واتساب عمر يعد من أكثر الطرق السهلة في تحميل الواتساب لأي نسخة تريد الحصول عليها من واتس اب عمر الوردي ف التحميل يتم خلال دقائق قليلة وتوفر الرابط الأصلي على عدة منصات ولكن يجب عليك أولا أن تكون من عدة نقاط قبل البدء في التحميل لكي تحصل على النسخة الأصلية من الإصدار الذي تريد من واتساب عمر سوف نفرد الحديث هنا عنها.

تحميل واتساب عمر

يمكنك تحميل واتساب عمر العنابي من أي نسخة أو لون تريد من خلال عدة طرق للتحميل جميعها يتوفر بكل سهولة عبر شبكات الانترنت أو عبر الموقع الرسمي عمر العنابي أو عمر بأذيب كما يمكنك التحميل أيضا من خلال التليجرام الخاص بعمر العنابي من خلال الدخول عليه والبحث عن رابط النسخة التي تريد البدء في إتباع خطوات التحميل هذا ويمكنك تحميل الواتساب من خلال الموقع التالي:

الدخول على الموقع الرسمي لعمرو العنابي عبر الإنترنت.

اختيار نسخة واتساب عمرو التي تريد تحميلها من خلال النسخ الموجودة فمنها الذهبي والوردي والأخضر.

الضغط على رابط التحميل الخاص بها وانتظار بضع دقائق حتى يبدأ التحميل.

يحتاج التطبيق بعض أذونات للتحميل قم بقراءتها والضغط على كلمة موافق.

يستغرق التحميل بضع دقائق ثم تبدأ خطوات تثبيت التطبيق وتسجيل الحساب من خلال إدخال رقم الهاتف الخاص بك.

بعدها تقدم بالتحكم في إعدادات الخصوصية الخاصة بك من إخفاء متصل الأن والصورة الشخصية عن البعض وغيره.

تنزيل واتساب عمر العنابي

يجب عليك قبل الشروع في تنزيل واتساب عمر التأكد من عدة نقاط قبل البدء في التحميل حتى يكون التحميل صحيحا ولا تفقد الأمان والخصوصية الذي يوفره لكم واتساب عمر وتتمثل تلك النقاط في التالي:

التأكد من أن الرابط الذي تقوم بتحميل الواتساب من خلاله هو الرابط الخاص بالصفحة الرسمية الواتساب عمر وأنه آمن تماما ويوفر لك النسخة الأصلية.

أن تكون نسخة التطبيق الذي تقوم بتحميله مطابقة تماما من حيث الاسم ورقم النسخة OB WhatsApp.

التأكد من لون الواتساب الذي تريد تحميله أن يكون مطابق تماما للنسخة التي تريد تحميلها لأن واتساب عمر عبارة عن عدة إصدارات مختلفة اللون وهنا أيضا من يقوم بتحريفها وإصدارها على أنها النسخة الأصلية.

مميزات تحميل واتساب عمر العادي رقم 52

لهذه النسخة دون غيرها من نسخ تنزيل واتساب عمر مميزات فريدة تمتاز بها تجعل مستخدمها يتمتع بتجربة استخدام رائعة واتساب وتتعدد تلك المميزات إلى التالي:

تتوفر في تلك النسخة ميزة الترجمة السريعة للنصوص الغير عربية داخل المحادثة.

بتلك النسخة ميزة ترفيهية وهي إمكانية تغيير الصوت عند القيام بتسجيل الصوت وهو ما يمكنك من التسلية مع الأصدقاء.

تمكنك تلك النسخة من مشاركة حالات جديدة مع جهات اتصال معينة تتواصل معها دون غيرها.

طلب الإذن والتأكيد عند القيام بإرسال ملصق من واتساب فعند قيامك بالضغط على أي ملصق تظهر أمامك رسالة تأكيد أولا قبل الإرسال وهذا على عكس النسخ الواتساب العادي التي يتم فيها الإرسال المباشر حتى عند الضغط العشوائي على الملصق.

الحفاظ على خصوصية الرسائل التي قمت بتخزين المحادثات الخاصة بها في الأرشيف حتى عند إرسال الشخص رسالة تتم مخزنة في الأرشيف حتى تقوم بالدخول إليها وقراءتها.

مميزات تنزيل واتساب عمر رقم 52

تعد تلك النسخة هي الأحدث وتمكنك من كل من التالي:

مدة فترة استخدام التطبيق من تاريخ النشر لمدة تصل إلى أربع شهور.

أنها نسخة لها قدرة حديثة على تصليح الأخطاء التي تحدث عند استخدام التطبيق في خلال دقائق.

إمكانية إصلاح مشكلة تحميل الثيمات خلال دقائق قليلة.

مميزات واتساب الذهبي ابو عرب WhatsApp Gold اخر تحديث 2023



تتوفر عدة خصائص النسخه المعدله هذه والتى تتيح عدة أمور وهي:

WhatsApp Gold يمكن استخدام الإيماءات كان ردى على اى رساله فقط بالضغط على +، كما يمكن عمل لايكات على اى رساله بالضغط فقط عليها مره بعد مره.

كما تمتاز واتساب الذهبي امكانية مشاهدة صور الواتس اب قبل تنزيلها بشكل تام، كما يمكن نشر الهالات مره اخرى بدون حفظها.

تحديث واتساب الذهبي يمكن اخفاء اي مكالمات بتطبيق الواتساب هذا، مع القدرة على مش المشاركة لأى رقم هاتف دون المشاركة للمعلومات الخاصة به.

يمتاز الواتساب الذهبي أيضا بسهوله ارسال رسائل للمجموعات بدقه عاليه، بالاضافه الى الاستماع الى المقاطع الصوتية وخلفيات الشاشه.

ومن مزاياه أيضا القدرة على مشاهدة الملصقات قبل إرسالها، بالنسبة لعدادات الرسائل يمكن اضافة هذه الخاصية بصفحات المشاهدة.

وفى حالة قيام أحد الأصدقاء بتغيير صورته الشخصية يُرسل التطبيق اشعارات عن هذا، ويمكن تعديل هذا الأمر من اعداداته، أما بالنسبة للملفات المتواجدة غير الهامة يمكن تنظيفها عبر خيار التنظيف.

يمكن تحويل رسائل المحادثات بهذه النسخة لعدد يصل الى 200 شخص فأكثر،كما تحتوى النسخة على العديد من مؤثرات الجمال بشاشتها الرئيسيه.

كما تحتوى النسخه على مزايا التمرير أسفل وأعلى الشاشه، بالاضافه الى امكانيه التحكم فى زر التطبيق العائم وتحسينه.

من أكثر ما يميز التطبيق هو القدرة على التواصل مع الأصدقاء من كافة الأنحاء حتى وإن اختلفت لهجاتهم،وذلك نظرا لوجود خاصية ترجمة بداخله.

أما بالنسبة لمشاكل الانهيار تم التغلب عليها بالنسخة المحدثة هذه بصورة نهائية.

وفى WhatsApp Gold يمكن الاختيار بين الأصوات الموجودة فى حاله الرغبه تسجيلات مقطع بصوت مختلف، مع سهولة الاطلاع على الملصقات قبل إرسالها كما يمكن أيضا حذف اى ايموجات تم تحميلها.

أما بالنسبة للرسائل التي يريد المستخدم ارشفتها وإخفائها عن أعين اى احد فأصبحت الارشفه أمر سلس جدا تتم فقط بالضغط عليها بشكل مطول واختيار ارشفه، ويمكن أن تأخذ المؤرشفة المضافة شاشة التطبيق الرئيسية اللون المضاف للثيم.

ومما يمتاز به تحديث واتس اب الذهبي أيضا أنه تم التعديل على أمر تنزيل اى وسائط ليصبح خالى من اى مشاكل كانت تحدث من قبل، كما تم التغلب على مشاكل اتصال البكج.

كما يمكن ضبط الإعدادات من أجل تنزيل اى صور أو مقاطع فيديو ترسل للمستخدم بشكل تلقائى دون اى عوائق.

تنزيل واتساب الذهبي كما يمكن التنظيف للبيانات المتاحة على الواتس اب بصوره تامه دون اى عناء.

ومن مزايا هذه النسخة التعديل فى شكل الاستوديوهات ستايلها، كما يمكن زيادة الأمان على المحادثات باستخدام بصمات لقفلها والتى تساعد من عدم اطلاع أي أحد عليها دون اختيارها.

فى عده انواع من الهاتف المحمول يمكن التحكم الثابت وذلك عن طريق Status Splitter الموجودة بها.

فى بعض الأحيان يرغب المستخدمين باخفاء محادثات معينه خوفا من تعرضها للانتهاك ومشاهده أحد لها، أو رغبة في عدم رؤيتها مرة أخرى وتذكر أحداث مؤلمة أو لأى سبب كان وهذه الميزه موجود بنسخة الواتساب الذهبيه ومعدله أيضا من اى مشاكل، ويتم تفعيلها من إعدادات المحادثة.



تنزيل واتساب الذهبي