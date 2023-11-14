"عبد الناصر" يطيح بأول رئيس للجمهورية المصرية..حدث في يوم 14 نوفمبر

حمل تاريخ 14 نوفمبر في طياته العديد من الأحداث التى غيرت من مجرى التاريخ، كما أثرت على بلاد وادت لإنهيار بلاد اخرى، وخلال هذا التقرير تعرض بوابة الوفد لكم أبرز تلك الأحداث.

حدث في 14 نوفمبر

1908 – عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين يعلن عن نظرية كمية الضوء وهي النظرية التي ساعدت على تطوير تكنلوجيا الليزر.

1915- حل مجلس الشورى الوطني في ايران اثناء الحرب العالمية الاولى

1953 – ليبيا تنضم إلى جامعة الدول العربية.

1954 – جمال عبد الناصر يطيح بأول رئيس للجمهورية المصرية اللواء محمد نجيب ويضعه تحت الإقامة الجبرية ويتولى الحكم بدلًا منه، ويعلن حالة الطوارئ في البلاد.

1953 – ليبيا تنضم إلى جامعة الدول العربية.

1968 – إجراء أول عملية جراحية لزراعة رئة في أوروبا.

1975 – المغرب وإسبانيا وموريتانيا يوقعون في مدريد معاهدة ثلاثية بشأن مستقبل الصحراء الغربية المحتله من قبل إسبانيا تخلت بموجبه إسبانيا عن إدارة الصحراء لصالح الدولتين.

1991 – السلطات الأميركية والبريطانية تعلن لوائح اتهام ضد اثنين من مسؤولي المخابرات الليبية في إسقاط طائرة بان أمريكان أثناء الرحلة رقم 103 والمسماة قضية لوكربي.

1991 – ملك كمبوديا نورودوم سيهانوك يعود إلى بنوم بنه بعد ثلاثه عشر عامًا قضاها في المنفى.

اقامة اول مهرجان لمسرح السيدات في ايران.

2001 – قوات تحالف الشمال تسيطر على العاصمة الأفغانية كابل.

2003 – اكتشاف سدنا، والذي كان وقت اكتشافه أبعد جرم مرصود يدور حول الشمس على الإطلاق.