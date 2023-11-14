دورة تدريبية حول" تعزيز الإنتاجية لمنتجي الألبان في قرى الريف المصري " بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على أهمية تطوير قطاع الطب البيطري بالمحافظة ، خاصًة الفرق الطبية والمعامل ، من خلال عقد الدورات وورش العمل والتدريب المستمر لتمكينهم من أداء دورهم ، في الحفاظ على الثروة الحيوانية .

وكذلك مراقبة الأسواق والمعروض من اللحوم البلدية والمجمدة ، والمجازر ومحلات البيع ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً ، على تكثيف الجهود لتنمية الثروة الحيوانية ، وزيادة إنتاجيتها لتحقيق أعلي إنتاجية من اللحوم الحمراء والألبان ، لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، اختتمت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، اليوم فاعليات الدورة التدريبية بعنوان "مشروع تعزيز الإنتاجية لصغار منتجي الألبان في قرى الريف المصري " بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، والتي استمرت لمدة 3 أيام بحضور نخبة من الأطباء البيطريين.

أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن الدورة تناولت العديد من المحاور أهمها، ( طفيليات الدم وآثارها علي إنتاج الحيوان، ومكافحة الطفيليات الخارجية بالأبقار والحلاب ، وتكنولوجيا صناعة الجبن، والحمي القلاعية بين الوقاية والعلاج، وأمراض الصيف بين الأعراض والوقاية ، وتأثيرها علي الثروة الحيوانية .

وطرق حفظ المحاصيل والأعلاف الشتوية ، وزراعة البرسيم الحجازي، وطرق التغذية بإستخدام سيلاج الذرة، وأساسيات تغذية المجترات لدي المزارع الصغيرة ، وإدارة المشروعات والتسويق)، لافتا ، إلى أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التثقيفية لأطباء الطب البيطري بالمنيا وفق برامج موضوعة بخطة استراتيجية.