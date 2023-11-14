بعد 16 ساعة من العنف.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مدينة طولكرم

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 16 ساعة، أسفرت عن دمار واسع بالمدينة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 7 فلسطينيين فضلا عن إصابة عدد آخر، وخلفت دمار كبيرا في الشوارع والبنى التحتية.

ومنعت القوات الإسرائيلية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية في البداية سيارات الإسعاف من دخول المخيم، وقامت باعتراضها وإعاقة عملها عبر إيقافها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، قبل أن تتمكن من الوصول إلى الإصابات ونقلها للمستشفى.

وقامت جرافة مجنزرة بتجريف شارع المدارس على مدخل المخيم، وتخريب البنى التحتية فيه، في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات إسرائيلية عددا من منازل المواطنين في المنطقة، واعتلت أسطحها، وسط إطلاقها للأعيرة النارية على كل شيء متحرك.

ويعتبر هذا الاقتحام الثاني للمخيم خلال أسبوع، الذي شهد قتل قوات خاصة لأربعة شبان، وإصابة ستة مواطنين، وتخريب البنى التحتية لشوارعه وأزقته.

وارتفع بمجموع شهداء مناطق الضفة الغربية إلى 188 شهيدا منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

وتعيش الضفة الغربية حالة من التصعيد المستمر منذ أكثر من عامين، لكنه تعمق بشكل كبير منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في الأيام الأخيرة أن الضفة الغربية "على وشك انفجار كبير".

وفي السياق ذاته، حذرت تقارير أميركية من خطر اشتعال جبهة صراع ثانية ضد إسرائيل في الضفة الغربية، بسبب ارتفاع وتيرة حملات الدهم وهجمات الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.

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