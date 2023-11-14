زراعة أشجار مثمرة وزينة بقري محافظة المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في زراعة الأشجار المثمرة والزينة ، تنفيذ لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية ، بزراعة 100 مليون شجرة ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

وبتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء للحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي ، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة ورى الأشجار ونظافة الحشائش ورفعها ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى ، حيث تم زراعة 57 شجرة مثمرة وزينة بطريق القاهرة - أسوان الزراعي .

مؤكدا، أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة، في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.