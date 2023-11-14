إعادة إعمار 25 منزلا بقرية "التبينات" في المنيا

تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة المنيا ، بقياة ياسر بخيت وكيل الوزراة ، أعلنت جمعية الأورمان البدء فى إعادة إعمار وتأهيل عدد (25) منزلا بقرية التبينات بمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

وأكد ياسر بخيت، أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً ، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه وقع الإختيار على قرية نجع العرب ، وذلك لكونها من القرى الاشد احتياجا بحسب معايير التنمية ، مؤكدًا ، أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والإحتياج، وتابع أن عملية إعمار المنازل المتهالكة ، تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات ، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل ، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن فرشها وتأثيثها بالكامل.

معربًا عن خالص شكره وتقديره ، للواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيداً ، بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ المنيا، أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى ، للتعاون مع المحافظة فى الإرتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية ، والتى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين .