هاك تراك تستعرض أحدث حلولها للأمن السيبراني في بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2023

أعلنت شركة "هاك تراك" (HakTrak) الرائدة في مجال الأمن السيبراني، وأول شركة سعودية تطور منصتها الخاصة في مواجهة التحديات السيبرانية، عن مشاركتها في معرض في "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2023" (Black Hat MEA) بالرياض، حيث يعد الحدث الأبرز للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية؛ والذي سيعقد في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر.

تسلط "هاك تراك" الضوء خلال معرض "بلاك هات" على حلولها الرقمية الداعمة لتعزيز مكافحة التهديدات الأمنية واتخاذ تدابير وحلول مبتكرة ومتميزة لا مثيل لها في الأمن السيبراني؛ حيث تتبنى "هاك تراك" حلول مرنة ومبتكرة يدعمها معامل البحث والتطوير للشركة، وتشارك في تحليل التهديدات وتوفير المراقبة المستمرة للتهديدات السيبرانية، إذ يتيح هذا الموقف الاستباقي والكشف المبكر الفعلي للتهديدات من التقليل ومنع المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها، مما يحمي المؤسسات والشركات بشكل فعال.

وعلى هامش المعرض ستقوم شركة "هاك تراك" بتوقيع حزمة من الشراكات الاستراتيجية الفعالة أهمها التوقيع مع شركة MIS لأنظمة المعلومات، جمعية عناية، و"جمعية البر الأهلية بالرياض " و"رابطة لاعبي كرة القدم" (FPA)، "جمعية حماية"، و" معهد البحوث و الخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز "، وشركة Asimily لإنترنت الأشياء، شركة Otyfied وشركة Safe Decioin المتخصصة في تقديم الخدمات السحابية في المملكة العربية السعودية.

قال الدكتور "أحمد القحطاني"، رئيس مجلس إدارة شركة "هاك تراك": "سعداء بمشاركتنا في معرض بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 بالرياض؛ حيث يعد المعرض فرصة رائعة لمشاركة خبراتنا الواسعة في مجال الأمن السيبراني كشركة رائدة في المنطقة مع نخبة من خبراء ومطوري الصناعة، و أيضًا لقاء الشركاء والعملاء في مجال الأمن السيبراني من حول العالم، والتأكيد على ضرورة خلق منتجات أمنية متطورة تساعد الشركات والمؤسسات على التصدي للهجمات السيبرانية في ظل النمو الهائل للخدمات الإلكترونية والرقمنة على مستوى العالم".

وأضاف "القحطاني": "ما يميز "هاك تراك" عن منافسيها هو فهمها العميق للمشهد السيبراني المتطور باستمرار؛ حيث تتخذ الشركة نهجا استباقيا، وتدفع باستمرار حدود التميز والابتكار ورضا العملاء، كما تضمن "هاك تراك" حصول عملائها على الأدوات والخبرات اللازمة للتنقل في عالم الأمن السيبراني المعقد بثقة".

تقدم شركة "هاك تراك" حزمة من الحلول المبتكرة والمتقدمة في مجال الأمن السيبراني لتعزيز أعمال كافة الشركاء في المنطقة مثل خدمات الامتثال، وخدمات الأمن الهجومية، وحلول حماية الأصول الرقمية، إلى جانب خدمات الاستجابة السريعة والتوعية الأمنية، ومن أبرز منتجاتها برامج Rasid 360، و Cyber Imtital، Threates traker، وBug Hunter وبرنامج SHAR.

واختتم " القحطاني" تصريحاته قائلًا: "مع التفاني الثابت للحفاظ على الحدود الرقمية للمملكة العربية السعودية آمنة وبإلهام من مبادرة رؤية السعودية 2030 الطموحة، تظل "هاك تراك" في طليعة مقدمي حلول الأمن السيبراني، وباعتبارنا شريكا موثوقا، فإننا نمكن الشركات من الازدهار في العصر الرقمي، واثقين من معرفتهم بأن احتياجاتهم للأمن السيبراني في أيد قادرة، كما يستمر التزامها الثابت بالتميز في تشكيل مشهد الأمن السيبراني في المنطقة، ووضع معيار جديد للابتكار والموثوقية والتركيز على العملاء".