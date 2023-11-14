الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الموت يفجع أحمد مكي وشقيقته إيناس

أحمد مكي وإيناس مكي
أحمد مكي وإيناس مكي

غيب الموت صباح اليوم الثلاثاء، خالة الفنانة إيناس مكي شقيقة النجم أحمد مكي، وذلك حسبما أعلنت الأولى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

أعلنت إيناس مكي، وفاة خالتها من خلال مقطع فيديو رفقة خالتها، معلقة:" الوداع خالتي الحبيبة.. خالتو حنان.. الله يرحمها ويحسن إليها ويدخلها فسيح جناته ويحتسب مرضها وتعبها في ميزان حسناتها يارب العالمين ".

معلومات عن إيناس مكي

الفنانة إيناس مكي ولدت في 14 يناير 1973، الجزائر لأم مصرية وأب جزائري، أكملت إيناس حياتها بمصر عقب انفصال والديها.


حصلت إيناس على بكالوريوس الإعلام، ولكنها عملت في مجال الإعلانات وهذا كان طريقها المختصر للفن وعالم التمثيل. 


بدأت حياتها الفنية بأدوار صغيرة وكان يغلب عليها أدوار الإغراء والفتاة الجذابة، ثم جاء أشهر أدوارها في فترة التسعينيات وكان بمثابة انطلاقة كبيرة لها وهو دور الطبيبة الأمريكية “روز” زوجة الابن في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” بطولة الفنان الراحل  نور الشريف .


وشاركت في عديد من الأعمال التلفزيونية منها “سمكة وأربع قروش” “عالم يا هوه” “جنون البشر” “الحلم والألم” و”محترم إلا ربع” وقدمت الكثير من الأفلام السينمائية الناجحة وكان من أعمالها أيضًا في السينما كان  فيلم  “ركلام” عام 2012 وكان آخر أعمالها مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية والمسرح.

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