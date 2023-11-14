الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ بني سويف يتفقد معرض السلع الأساسية والاستراتيجية بسمسطا

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد معرض السلع بسمسطا

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز ومدينة سمسطا؛ لتفقد معرض السلع الذي أقامته الوحدة المحلية، تحت إشراف مديرية التموين وبالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية،وفي إطار تكليفات مجلس الوزراء بتنفيذ توجيهات   الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين

وتفقد المحافظ، المعرض المقام بجوار إدارة تعليم سمسطا ، الذي يضم كميات كبيرة من مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، المكرونة ، المسلى "السمن المكرونة ،الشاي،منظفات صناعية وغيرها ،مشيداً بالمعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، ،خاصة وأن أسعارها تقل بنحو 25% عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية

وأكد المحافظ، أن المعرض، يأتي ضمن خطة يتم تنفيذها للتوسع وتعميم عقد سلسلة من المعارض على مستوى المدن والقرى،وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية وتحت إشراف التموين،منوهاً عن تكليفه لمسؤولى التموين والوحدة الاقتصادية والجهات المعنية من مباحث التموين بالمتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمعارض لضمان الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها وجودة السلع

رافق المحافظ خلال تفقده المعرض الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا، الدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بالمحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين

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الجريدة الورقية