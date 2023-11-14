"العلم والأخلاق وأثرهما فى بناء المجتمع" ندوة أون لاين لشباب الشرقية

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، تم تنظيم اليوم الثلاثاء، ندوة دينية أون لاين بعنوان "العلم والأخلاق وأثرهما فى بناء المجتمع".

وأكد أنه تم عرض فاعليات الندوة عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة حاضر فيها الشيخ الدكتور وائل محمد رضوان من علماء وزارة الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، تقديم الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، وإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.