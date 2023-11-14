إجراء مراسم القرعة العلنية للحج بكفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الثلاثاء، مراسم إجراء قرعة الحج العلنية لمديرية أمن كفرالشيخ لعام 1445هـ/2024 م، والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، وبحضور اللواء ايهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية، وذلك بقاعة مجمع كفرالشيخ الثقافى.

وأكد محافظ كفرالشيخ، حرص واهتمام أجهزة الدولة ووزارة الداخلية بموسم الحج بدءً من التقدم بالطلبات لأداء الفريضة وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن ، مشيرًا إلى تضافر كل الجهود لتحقيق كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم، من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والإدارية، للتيسير على حجاج القرعة في أداء مناسك تلك الفريضة الكريمة.

وأُجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والبالغ عددهم 466 فائز وفائزة من بينهم عدد 15 رحلة حج لكبار السن، بجانب احتياطي233 متقدم من إجمالي 1770 مواطناً ومواطنة قد تقدموا من خلال أقسام ومراكز الشرطة والمنظومة الإلكترونية للحج .

وتقدم محافظ كفر الشيخ، بخالص التهنئة للفائزين طالباً منهم الدعاء لمصر، مؤكداً ثقته وأمله في أن يكونوا واجهة مشرفة وأن يجعل حجهم حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم، فإنهم يمثلون خير سفراء لبلدنا مصر عامة وكفرالشيخ خاصة خلال أداء تلك الشعائر الجليلة والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن، متمنياً لمن لم يحالفهم التوفيق فى الفوز بفرصة الحج فى العام القادم .