الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد عبد الدايم مساعدًا لوزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية

محمد عبد الدايم
محمد عبد الدايم

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتعيين محمد عبد الدايم محمد السيد، مساعدًا لوزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية، لمدة عام، يختص بمتابعة المشروعات التنموية والاستثمارية بالوزارة.

txt

وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة السادسة عشرة لملتقى الأقصر الدُولي لفن التصوير

txt

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ 14 لمُلتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك وتُكرم الفائزين بمسابقاته

محمد عبد الدايم

 

بدأ محمد عبد الدايم، العمل في وزارة الثقافة عام ١٩٩٩، وحصل على جائزة الدولة للإبداع الفني عام ٢٠٠٣، وبمقتضاها حصل على منحة التفرغ لدراسة الإدارة الثقافية بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، لمدة عام ونصف، ، كما أسس مركز وكالة الغوري للفنون، وعمل كمدير له بين ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٣، كما عمل مديرًا لإدارة التدريب بين ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩، أشرف على تأسيس مبادرة "كريتيف سيركلز" كحاضنة لرواد الأعمال الإبداعيين، كما عمل في وزارة الشباب والرياضة مديرًا تنفيذيًا للمنصة الوطنية للشباب "كياني"، وخبيرًا بوحدة السياسات منذ عام ٢٠٢١.

الجريدة الورقية