صحة الفيوم تقوم بتدريب الصيادلة والتمريض فى سنورس بالابلاغ عن الأحداث العارضة

نظمت إدارة الجودة بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة حنان كمال مدير الادارة، بالتنسيق مع الدكتورمحمد السيد مدير مستشفى سنورس المركزي، تدريبًا على نماذج الابلاغ عن الأحداث العارضة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان علي تقديم خدمة طبية متميزة وامنة ذات جودة عالية لجميع المرضي بهدف تعزيز نظم الرعاية الصحية وبتوجيهات الدكتورة صافيناز اسماعيل - مدير الادارة العامة للجودة وتحت رعاية - وكيل وزارة الصحة بالفيوم .

وتم التدريب بقاعة المستشفي لكل من 35 متدرب من صيادلة و تمريض المستشفي، وحاضرت بالتدريب الدكتورة حنان كمال -مدير ادارة الجودة بالمديرية

عشماوي وكيلًا لوزارة الصحة بالفيوم

جدير بالذكر أنه قد أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارًا رقم 442 لسنة 2023 بتكليف الدكتور سامح فتحي إبراهيم عشماوي مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالفيوم لمدة 3 أشهر لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك خلفا للدكتور حاتم جمال الدين.

وتولى العشماوي منصب كبير أخصائين طب بشري بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وشغل الدكتور منصب كبير أخصائين طب بشرى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتولى العشماوي عددا من المناصب منها نائب رئيس الأمانة ومدير معهد ناصر من قبل، توليه وكيل وزارة الصحه بالفيوم.

وتضم أمانة المراكز الطبية المتخصصة عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية، منها مستشفيات (الهرم - شرم الشيخ - معهد ناصر - دار الشفاء - الأقصر الدولي).



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