عبدالرسول عطاالله يكشف دوره فى مسلسل «أرض الاحلام »



شارك الفنان عبدالرسول عطاالله محمد ، على تفاصيل مسلسل "أرض الاحلام" مؤكدا أنه خطوة جديدة من نوعها، وهو عمل درامي اكشن يتناول قضايا ومشاكـل الـشباب في الـمجتمعات العـربية.

وأوضح عبدالرسول عطاالله محمد فى تعليقه أنه عمل درامى يتناول قضايا ومشاكـل الـشباب في الـمجتمعات العـربية ، لافتاً إلى أن دور الفنان "على"، هو شاب يعمل في مصنع صغير من الشخصيات المؤثرة ذات طابع اجتماعي، حيث يتعرض لمواقف مختلفة مع زملائه فى العمل .

وأعرب "عبدالرسول عطاالله محمد " عن سعادته بهذا المسلسل، والذي وجد تفاعلاً كبيراً من الجمهور العربي، الذي يحب التنوع في الأدوار والتحدي في التمثيل.



لافتا الفنان عبدالرسول عطاالله محمد إلى أن الجمهور أبدى سعادته لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوقهم.