تناول وجبة الفطور مبكرًا تحميك من الإصابة بمرض خطير

كشفت دراسة طبية حديثة عن فائدة عظيمة لتناول وجبة الفطور قبل الساعة الثامنة صباحا بمكونات غذائية صحية مفيدة لصحة القلب وتقي من الإصابة بمرض السكري.

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون في معهد برشلونة للصحة العالمية، إن تناول وجبة الفطور بعد الساعة 9 صباحا، يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 59 في المئة، مقارنة بأولئك الذين يأكلون هذه الوجبة قبل الساعة 8 صباحا.

ووفق الباحثة في المعهد الإسباني والمؤلفة الرئيسية للدراسة، آنا بالومار كروس، فإن "توقيت وجبة الفطور يلعب دورا رئيسيا في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، والتحكم في الغلوكوز والدهون، لكن القليل من الدراسات قد بحثت في العلاقة بين توقيت الوجبة أو الصيام، ومرض السكري من النوع الثاني".

وقامت الدراسة على استبيان شارك فيه 100 ألف شخص، سجلوا ما أكلوه وشربوه على مدار 24 ساعة في ثلاثة أيام غير متتالية، بالإضافة إلى توقيت تلك الوجبات، ومن ثم تم حساب متوسط السجلات الغذائية لأول عامين من المتابعة، وتقييم صحة كل شخص على مدار السنوات التالية (متوسط 7 سنوات).

ماذا عن الوجبات الأخرى؟

• لاحظ الباحثون أيضا أن تناول العشاء في وقت متأخر (بعد الساعة 10 مساء) يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

• تناول الطعام بشكل متكرر (حوالي 5 مرات يوميا) له علاقة بانخفاض معدل الإصابة بالمرض.

• كان الصيام المطول مفيدا إذا تضمن النظام الغذائي تناول وجبة فطور مبكرة (قبل الساعة 8 صباحا) وعشاءً مبكرا.

كما تؤثر وجبة الفطور على إنقاص الوزن بكشل مباشر وهذا ما اثبتته الدراسات والابحاث.

تأثير تناول وجبة الفطور في إنقاص الوزن

وجد الباحثون، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يحرقون كمية مماثلة من السعرات الحرارية بغض النظر عن موعد تناولهم أكبر وجبة في اليوم، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار الباحثون، إلى أن القول المأثور القديم عن إنقاص الوزن "الإفطار مثل الملك ، والغداء مثل الأمير ، والعشاء مثل الفقير" هو أسطورة، وهي فكرة تعتمد على أن تحميل السعرات الحرارية في الصباح يعطي أجسامنا مزيدًا من الوقت لحرقها طوال اليوم.

لاختبار هذه النظرية ، وضع الباحثون 30 رجلاً وامرأة يعانون من السمنة المفرطة أو يعانون من زيادة الوزن على نظامين غذائيين منفصلين يستمر كل منهما شهرًا، وخلال النظام الغذائي الأول ، تناولوا الجزء الأكبر من السعرات الحرارية في الصباح وفي النظام الغذائي الثاني تناولوا أكبر وجبة في المساء.

وأفاد الباحثون، أنه لم يكن هناك فرق في الطاقة المحروقة أو الوزن المفقود بين الحميات. في خطتي الوجبة ، فقد المشاركون 3 كجم (7 أرطال) في المتوسط. ومع ذلك ، عندما تناول المشاركين وجبة فطور كبيرة ، أبلغوا عن شعورهم بجوع أقل طوال اليوم ، مما يشير إلى أن تناول وجبة فطور كبيرة يمكن أن تظل استراتيجية جيدة لمراقبي الوزن.