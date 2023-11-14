رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا: استئناف نشاط حملة دعم الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن الأحداث الجارية في قطاع غزة كان لها أثر في تقليل حجم العمل على الأرض بالنسبة للفعاليات التي كان مقرر إقامتها لدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تبدأ في الخارج أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل أي بعد أسبوعين تقريبا.



وأضاف بازينة أنه نتيجة لهذه الأحداث الجارية تم تقليص هذه الفعاليات ليس على مستوى النمسا فحسب بل على مستوى جمهورية مصر العربية في الداخل أيضا حيث أن الحملة الرسمية كانت قد أعلنت توجيه جزء من نفقات الحملة إلى الأشقاء في قطاع غزة.



وذكر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أنه انطلاقا من نهاية هذا الأسبوع سوف يتم إقامة الفعاليات التي كان مقررا إقامتها في الفترة الحاسمة للانتخابات الرئاسية وأن الاتحاد سوف سعيد مؤتمرا يستعرض فيه إنجازات الوطن للتعريف بها وخاصة للأجيال الشابة التي لم يشاهد أغلبها هذه النقلة النوعية في مصر في عديد المجالات.



ومن جانبه قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في أوروبا أن هناك تواصل مستمر مع الزملاء في القارة الأوروبية للوقوف على آخر الاستعدادات لإقامة الفعاليات في المرحلة القادمة.



وطالب العبيدي جميع الزملاء بالعمل على حشد المواطنين المصريين بالخارج وذلك لبعث رسالة هامة للخارج بأن أبناء الشعب المصري تقف صفا واحدا مع الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة الرئاسية خاصة وأن المنطقة تمر بأزمة عميقة باعتداء العدو الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.