توصيات محافظ الشرقية خلال زيارته التفقدية لشوارع مدينة الزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق، تابع خلالها النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والوقوف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وبدأ المحافظ، جولته بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك على الأرصفة بشارعي القومية وامتداد المشير احمد إسماعيل، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وتنفيذا لخطة المحافظة في توحيد الأرصفة، لتسهيل سير المواطنين بالشارع، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال والزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد.

وحرص محافظ الشرقية، على متابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم، والوقوف على الإجراءات المتخذة لترشيد إستهلاك الكهرباء، وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة ترشيداً لإستهلاك الكهرباء، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق تفقد عدد من شوارع ومناطق المدينة ومنها ( شارع المعهد الفني التجاري، منطقة مستشفي العبور، منطقة القنطرة، أمام كلية التربية النوعية، كوبري المعلمات، منطقة ترعة المسلمية، شارع الحمام، منطقه الصاغة، شارع الجلاء) وكذلك منطقتي قسم الجامع ويوسف بك، ليصدر تعليماته لرئيس حي ثان الزقازيق بإدراجهما في خطة أعمال رصف الإنترلوك، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة، وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها .

والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين، والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة، وكذلك المتابعة المستمرة ليلاً ونهاراً للشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.