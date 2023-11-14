عرض المتهم بقتل والده بالعكاز علي الطب الشرعي

أمرت نيابة الزيتون، اليوم الثلاثاء، بعرض عاطل متهم بالتعدي على والده المسن بالضرب حتى الموت بسبب خلافات بينهما، على الطب الشرعي لعمل تحليل مخدرات لمعرفة مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

تفاصيل قتل شخص لوالده بالضرب حتى الموت

‫وكشفت مناظرة جثمان المجني عليه أن الجثة لرجل مسن في منتصف العقد الثامن مصاب بكسور متفرقة بالجسم وتهشيم بالرأس تسبب في نزيف دموي غزير أدى لتوقف أجهزة الجسم عن العمل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم دائم التعدي على والده، وأن المتهم تم حجزه في مصحة عام 2018 ومكث فيها بعض الوقت ولكنه خرج منها وكان دائم الخلاف مع والده وسبق ونشبت بينهما عدة مشاجرات وكان الجيران يتدخلون للفصل بينهما، وأنه في يوم الواقعة انهال المتهم على والده بعكاز وأرداه قتيلا.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لرجل مسن داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مسن عمره 75 سنة، ويوجد على جسده آثار ضرب، وبجواره عكاز، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة، وأن وراء أرتكاب الواقعة نجله، حيث قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت.

تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.