زيادة جديده لأسعار سجائر وينستون بعد التعديل الضريبي

أعلنت شركة أدخنة النخلة، إحدى مجموعة شركات جابان توباكو إنترناشونال "JTI"، ارتفاع أسعار منتجاتها من السجائر بنحو 10 جنيهات كحد أقصى، يتم تطبيقها اعتبارا من اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، وذلك بعد يوم واحد فقط من زيادة أسعار السجائر الأجنبية أمس الاثنين.

وجاءت أسعار السجائر الجديده للشركة "JTI" كالتالي:

أسعار السجائر الجديده

وينستون أحمر: 43 جنيها.

وينستون أزرق: 43 جنيها.

وينستون سيلفر: 43 جنيها.

وينستون كاستر: 43 جنيها.

وينستون توت: 45 جنيها.

كاميل أصفر: 50 جنيها.

كاميل أزرق: 50 جنيها.

كامل اكتيفيت: 53 جنيها.

ورفعت شركة فيليب موريس مصر، أسعار السجائر والتبغ المسخن، ما بين 6 و 10 جنيهات، بعد أن رفعت شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" أسعار سجائر كليوباترا، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، منذ يومين.