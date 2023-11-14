الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

زيادة جديده لأسعار سجائر وينستون بعد التعديل الضريبي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت شركة أدخنة النخلة، إحدى مجموعة شركات جابان توباكو إنترناشونال "JTI"، ارتفاع أسعار منتجاتها من السجائر بنحو 10 جنيهات كحد أقصى،  يتم تطبيقها اعتبارا من اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، وذلك بعد يوم واحد فقط من زيادة أسعار السجائر الأجنبية أمس الاثنين.

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أسعار السجائر الأجنبي بعد التعديل الضريبي الجديد

 

وجاءت أسعار السجائر الجديده للشركة "JTI" كالتالي:

أسعار السجائر الجديده

 

وينستون أحمر: 43 جنيها.

وينستون أزرق: 43 جنيها.

وينستون سيلفر: 43 جنيها.

وينستون كاستر: 43 جنيها.

وينستون توت: 45 جنيها.

كاميل أصفر: 50 جنيها.

كاميل أزرق: 50 جنيها.

كامل اكتيفيت: 53 جنيها.

ورفعت شركة فيليب موريس مصر، أسعار السجائر والتبغ المسخن، ما بين 6 و 10 جنيهات، بعد أن رفعت شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" أسعار سجائر كليوباترا، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، منذ يومين.

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