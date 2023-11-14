إزالة التعديات على الأراضى ورفع الإشغالات من شوارع وطرق الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الوحدة المحليه بالزنكلون، لتنفيذ إزالة بالمهد خارج الحيز العمراني بقرية كفر جمعة على مساحه 200 متر مبنى مقام بالدبش الابيض.

وتم ايقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن سقف بعزبة بنى هلال مخالف لشروط الترخيص والبناء والتنظيم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع قسم الإشغالات بالحى وشرطة المرافق، بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطه وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع لوممبو وشارع الحلقة، لتحقيق الإنضباط بشوارع وميادين وانفاق حى أول الزقازيق.

ورفعت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم الإشغالات المخالفة من شوارع المدينة، لفك التكدسات والإختناقات المرورية بمحيط مسجد النصر وشارع ٢٣ يوليو وشارعي العبور والعروبة وميدان الزراعة وميدان الشهداء، وقام فريق عمل الإشغالات بالمرور على المقاهي ورفع إشغالاتها، والزام أصحابها بعدم افتراش الكراسي خارج نطاق المقاهي، وتم التحفظ على كراسي أشغال طريق وترابيزات بلاستيك واستاندات حديدية وموازين حديدية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.