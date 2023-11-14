تفاصيل القبض على مستريح جديد بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب استيراد وتصدير- مقيم بالغربية) بإنشاء شركة وهمية للسياحة "غير مرخصة" كائنة (بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى – الغربية) واتخاذها مقرا للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر إلى الخارج لأداء الشعائر الدينية أو لغرض السياحة الخارجية والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير تأشيرات سياحية وحجز تذاكر طيران لهم- على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها.. وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتوائه على محادثات بين المتهم وآخرين تفيد نشاطه الإجرامى- جهاز لاب توب بفحصه فنياًتبين إحتوائه على صور جوازات سفر لأشخاص مختلفة - نماذج تأشيرات سفر للعديد من الدول - برنامج فوتوشوب للحذف والإضافة وتعديل الصور) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.