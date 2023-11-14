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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتفقد محطات تنقية مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان

وزير الإسكان يتفقد
وزير الإسكان يتفقد محطة مياه العاشر من رمضان

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطات تنقية مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، حيث تبلغ طاقة المحطتين القائمتين، 620 ألف م3 يوميا، والمحطة الثالثة، 1.2 مليون م3 يوميا على مرحلتين، تم الانتهاء من إحداهما بطاقة 600 ألف م3 يوميا، وجار تنفيذ الأخرى بنفس الطاقة، وكذا تفقد الوزير المآخذ المُغذية لها على ترعة الإسماعيلية، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز المدينة.


وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بالمحطات القائمة، للاطمئنان على سير العمل في مختلف مراحل تنقية مياه الشرب، وكذا تابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة الثالثة بطاقة 600 ألف م3 يوميا، والمأخذ المغذى لها، كما اطمأن على آلية السحب الدورى للعينات من المأخذ والمحطة والشبكات، وفحصها بالمعمل المركزى للمحطة، للتأكد من جودة المياه المنتجة، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، ومسئولى المحطات، عن موقف تشغيلها، والتى تغذى مدينة العاشر من رمضان، بجانب مدن (العاصمة الإدارية الجديدة - الشروق - بدر - مدينتى - هليوبوليس الجديدة - مدينة الجلود بالروبيكى).


وأكد الجزار، ضرورة تشغيل وإدارة وصيانة محطات مياه الشرب ومآخذها وروافعها بمدينة العاشر من رمضان، على أعلى مستوى، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، للحفاظ على مكونات المحطات، وإطالة عمرها، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام فى كل المحطات، وإقامة سور حول مآخد المحطات، موجهاً بالاستعانة والاستفادة من الشركات المتخصصة في مجال إدارة وصيانة محطات مياه الشرب والمآخذ والروافع الخاصة بها.

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