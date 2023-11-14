قفزة جديدة بأسعار الذهب وعيار 24 يكسر حاجز الـ3 آلاف جنيه

واصلت أسعار المشغولات الذهبية، في الارتفاع بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، اليوم الثلاثاء 14-11-2023، بقيمة 20 جنيهًا في الجرام الواحد دون المصنعية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر نحو 2645 جنيها، في حين يشهد السعر العالمي تسجيل مستويات دون ألفي دولار للأونصة وسط صعود لعائدات السندات الأمريكية حيث سجلت اونصة الذهب 1944 دولارا.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3000 جنيه.

عيار 21 يسجل 2645 جنيها.

عيار 18 يسجل 2267 جنيها.

الجنيه الذهب 21160 جنيه.

وفي ذات السياق ننشر أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 فى مصر، إذ سجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر سعر تجاوز 3 آلاف جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3000 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 5057 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15115 جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 30230 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 60460 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 94015 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 151150 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 302200 جنيه.

ويترقب المتعاملون في أنحاء العالم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها غدا الأربعاء. ويتوقع الاقتصاديون في وول ستريت تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1 بالمئة في أكتوبر، من زيادة 0.4 بالمئة في سبتمبر، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز. ولكن من المتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي عند 0.3 بالمئة دون تغيير عن سبتمبر.

وعلى الرغم من أن الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم، يزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.3 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 869.20 دولار والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 983.89 دولار.