مانشيني يبحث عن أول انتصار له مع السعودية امام باكستان

يبحث المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني عن أول انتصاراته مع منتخب السعودية وذلكك عندما يواجه باكستان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتولى مانشيني قيادة الأخضر السعودي خلفا للفرنسي هيرفي رينارد، وفشل في تحقيق أي انتصار.

وخاض مانشيني 4 مباريات ودية مع منتخب السعودية خسر في ثلاثة أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية ومالي وتعادل مع نيجيريا.

ويتطلع مانشيني لتسجيل انتصاره الأول لاسيما وأنها مباراة ذات طابع رسمي.

ويخوض منتخب السعودية مباراته الأولى يوم الخميس المقبل أمام نظيره الباكستاني، على استاد نادي الفتح بالأحساء على أن يواجه منتخب السعودية نظيره الأردن، في الحادي والعشرين من نفس الشهر، على ملعب عمّان الدولي.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا AFC قطر 2023، حيث أوقعته القرعة بالمجموعة السادسة إلى جانب تايلاند وقرغيزستان وعُمان.

ويفقد منتخب السعودية سالم الدوسري أمام باكستان حيث واصل سالم الدوسري برنامجه العلاجي رفقة الجهاز الطبي لمنتخب السعودية.

قائمة منتخب السعودية

أعلن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قائمة منتخب السعودية خلال فترة التوقف لشهر نوفمبر لخوض مباراتي باكستان والأردن وجاءت كالتالي:

"محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبد الإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهر