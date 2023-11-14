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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الجبلي: قطاع الصناعات من أكثر القطاعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية

الدكتور شريف جبالي،
الدكتور شريف جبالي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية

قال الدكتور شريف الجبلي،  رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية،  ان القطاع الصناعي له دور والتزامات في قضية التغيرات المناخية وايضا تؤثر على الصادرات،  مشيرا الى ان قطاع الصناعات الكيماوية يعد من اكثر القطاعات التي تتأثر. 

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واضاف الجبلي،  خلال مشاركته، في المؤتمر الصحفي قمة مصر الاولى للحد من المخاطر المنعقد اليوم،  ان  قطاع الصناعات من اكبر القطاعات الصناعية وبلغ عدد الشركات ما يقرب من ١٤ الف شركة بحجم استثمارات بلغ ٣٠ مليار دولار عام ٢٠٢١، وحجم صادرات ٦.٦ مليار دولار نفس العام،  لافتا الى ان الصناعات الكيماوية تبذل مجهودات متعددة لدراسة التشريعات واللائحة التنفيذية، على حد قوله. 


جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي" قمة مصر الأولى للحد من المخاطر  المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط تحت شعار " نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 


وتهدف القمة  إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.

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